Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in das Büro des städtischen Bauamts an der Südstraße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Technischen Rathauses nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.