Oscarreif: 72 Teams und 3000 Bücher

Wer sagt denn, dass es Oscars nur in Hollywood gibt? Das Gegenteil bewies am Samstagmorgen die Stadtbücherei mit ihren vielen Kooperationspartnern beim Sommerleseclub.

Rappelvoll war das „Cinema Ahlen“, als sich Büchereileiterin Ewa Salamon bei den vielen Teilnehmern, die zur Gala geladen waren, bedankte. Und dazu hatte sie auch allen Grund, denn die Teilnehmerzahl konnte mit dem neuen Konzept auch im zweiten Jahr erheblich gesteigert werden.

„Mit knapp 400 Teilnehmern, darunter 72 Teams und über 3000 gelesene Bücher, sind wir wieder besser als je zuvor“, freute sich Salamon. Tatsächlich hat sich die Öffnung des Clubs von der Veranstaltung reiner Leseratten hin zum Familien- und Teamereignis ausgezahlt. „Im Vorjahr haben wir das als Pilotversuch mit ausgewählten Büchereien zusammen gemacht“, berichtete die Büchereichefin. Denn heute zählen nicht nur Bücher, sondern auch Comics, Hörbücher und nicht zuletzt die zahlreichen Veranstaltungen rund um den Leseclub. Die reichten vom Verschönern des Logbuchs über den Einkaufsbummel in der Mayerschen Buchhandlung Sommer, Bastelstunden mit Innosozial, Lesungen für Kinder bis hin zum Spielabend. Und auch der Flohmarkt brachte gewaltig Interessierte in die Bücherei.

Damit kam die Gala zum Höhepunkt – der Oscarverleihung. Wie beim amerikanischen Vorbild wachte eine Jury, hier bestehend aus Marita Junkmann (Vorlesepatin), Helga Rhoden (Ex- Schulleiterin), Gerd Kruse (Ex-Schulleiter) sowie Frank Krümmer (Verleger) über die Vergabe der Trophäen. In der Kategorie „Familien“ räumte die Familie Knipping – Daniel, Ksenia, Sonja und Alexander – die Figur ab. Der Oscar für Kreativität ging an das Team „Lesebanausen“ mit Moritz Gosda, und Paul Siebert, dazu an Hana Aarmea Hanne als Einzelkreative. Der „Nimmersatt-Oscar“ ging an das Team „Lesestars Bölückbasi“ mit Nuran, Nisa, Harun und Yusuf. Den Online-Oscar errang das Team „Tigerentenclub“ mit Julia und Phil Lutz. Und schließlich ging der Vielleser-Oscar an die „Ninja“-Leser mit Lotta Everszumrode, Enja und Leni Sudholt.

Angesichts dieser beeindruckenden Leseleistungen war auch Rita Pöppinghaus-Voss, stellvertretende Bürgermeisterin, begeistert. „Dieses neue und teamorientierte Programm spricht sichtbar alle Altersgruppen an“, stellte sie anerkennend fest. So sei aus der Leihbücherei ein Begegnungs- und Verweilzentrum geworden. „Mit den vielen Angeboten in der Ferienzeit ist das ein Ort, an dem immer etwas los ist und wo viel geboten wird“, bedankte sich Rita Pöppinghaus-Voss beim Büchereiteam für die tolle Arbeit.