Der indische Fotograf und die deutsche Journalistin sind seit vielen Jahren gut befreundet. Aber als Nagenders Cousine Kanika verheiratet werden soll, prallen die Vorstellungen beider Kulturen aufeinander. Um Christina das indische Verständnis von Liebe zu vermitteln und ihr die Sorge um die Freundin zu nehmen, bricht Nagender mit ihr zu einer abenteuerlichen Reise auf. Per Motor-Rikscha durchqueren sie den Subkontinent von Ozean zu Ozean, um tragische und glückliche Liebesgeschichten zu sammeln. Auf den 7000 Kilometern erleben sie Taj Mahal und Hindu-Feste, Wüstenstädte und erotische Tempel. Sie genießen Fahrtwind, Freiheit und die Schönheit der Natur Indiens. Aber sie müssen sich auch durch die größte Salzwüste der Welt kämpfen, Hitze, Pannen, Verkehrsgewühl und gefährlichen Straßengangs trotzen.

Das wunderbare Roadmovie über eine kulturübergreifende Freundschaft und die vielen Facetten der Liebe eröffnet am Dienstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle die 21. Saison der „AZ“-Multivisionsreihe mit insgesamt sieben ausgesuchten Vorträgen. Weitere Ziele auf der neuen Bilderreise um die Welt sind die Anden in Südamerika, die Rocky Mountains in Kanada und den USA, das südliche Afrika zwischen Kapstadt und Kilimanjaro sowie Kroatien, das „Land der tausend Inseln“.

Zum Auftakt der „Politisch-kulturellen Wochen“ der VHS, die sich 2020 dem Thema „30 Jahre deutsche Einheit“ widmen, erzählt Mario Goldstein, der als junger Mann in der DDR wegen versuchter Republikflucht im Gefängnis saß, von seiner Wanderung entlang des ehemaligen Todesstreifens, der beide deutsche Staaten 28 Jahre teilte. Sein „Abenteuer Grünes Band“ war auch eine Reise in die eigene Vergangenheit.

Schließlich ist mit Markus Lanz einer der beliebtesten Talkshow-Moderatoren im deutschen Fernsehen zu Gast, den es immer wieder aus dem Scheinwerferlicht hinaus in die Stille und Einsamkeit Grönlands zieht. Mit grandiosen Bildern berichtet er von seinen Expeditionen.