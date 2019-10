„Eine Lesung mit Liane Bednarz vielleicht in der Stadtbücherei wäre sehr spannend“, schlug der Gruppensprecher vor. Liane Bednarz ist Juristin und Publizistin. Dazu hat sie verschiedene juristische Fachbücher veröffentlicht und Bücher, die sich mit der „neuen Rechten“ und der AfD kritisch auseinandersetzen.

Marcus Schneider regte an, den Film „Kleine Germanen“ nach Ahlen zu holen. „Vielleicht wieder in einer Kooperation von Bürgerzentrum und Cinema Ahlen“, schlug er vor. Dabei handelt es sich um einen Film, der auf eindrucksvolle Weise darstellt, wie Kinder und Jugendliche in einem rechten, neonazistischen Umfeld aufwachsen. Der Dokumentarfilm von Frank Geiger und Mohammad Farokhmanesh und wurde als besonders wertvoll ausgezeichnet.

Weiter wurde vorgeschlagen, sich mit dem „Ahlener Appell“ an Aktionen am Tag der deutschen Einheit oder am 9. November, dem Gedenken an die Reichspogromnacht, zu beteiligen.

Schließlich besprach der Kreis noch ausgiebig die Stellung zum sogenannten „Kooperationsvertrag“. „Wir sind politisch, aber nicht parteipolitisch“, fasste Sven Hanses das Ergebnis zusammen.