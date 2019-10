Autohaus Ostendorf verkauft

Eines der Traditionsunternehmen Ahlens ist verkauft: Die Senger Gruppe aus Rheine übernimmt die Ostendorf GmbH. „Das 1937 gegründete Traditionsunternehmen Ostendorf mit seinen sieben Betrieben in Ahlen, Beckum, Hamm, Lippstadt, Soest, Rietberg und Rheda-Wiedenbrück sowie den 450 Mitarbeitern wird in die Egon Senger Holding SE aufgenommen“, heißt es am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung der Senger-Gruppe.

Ostendorf-Geschäftsführer Timm Ostendorf begründet die Verkaufsentscheidung mit dem „unruhigen Fahrwasser“ in der Automobilbranche: „Alleine die häufig unsachlich geführte Umweltdiskussion über zukünftige Mobilitätsformen und Antriebstechnologien oder eine bevorstehende Wirtschaftsrezession machen eine verlässliche Zukunftsplanung fast unmöglich“, so der Unternehmer. Und weiter: „Aufgrund des ausgebliebenen Wachstums sind wir als vergleichsweise ,kleine‘ Autohausgruppe relativ krisen- und konjunkturanfällig.“

Mit der Übernahme der Ostendorf GmbH zum 1. Januar 2020 baut Senger seine Position im Münsterland signifikant aus. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben zukünftig dann etwa 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 42 Standorten und erzielt einen Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro. „Wir setzen mit der Übernahme der Ostendorf GmbH unsere positive Entwicklung der vergangenen Jahre kontinuierlich fort und richten die Senger-Gruppe nachhaltig für die Zukunft aus“, kommentieren Andreas und Jörg Senger die Übernahme. „Mit der Familie Ostendorf verbindet uns ein langjähriges vertrauensvolles Verhältnis. Wir haben uns daher sehr gefreut, als Timm Ostendorf uns sein Unternehmen zur Übernahme angeboten hat.“ Ostendorf sei seit Jahrzehnten eine feste Größe in der Region und habe sich in allen Geschäftsbereichen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. An diese herausragende Arbeit werde Senger nahtlos anknüpfen.

Timm Ostendorf wird die Geschäftsführung zum Jahresende niederlegen. Dann wolle er sich vorerst um die Fortführung der Baumaßnahme in Hamm konzentrieren. Mit dem Betriebsübergang zum Jahreswechsel würden, so Ostendorf, „alle Arbeitsverträge ohne Einschränkung an die neuen Gesellschafter übergeben“. Zur Sicherung der Hauptstandorte und der damit verbundenen Arbeitsplätze habe er die Immobilien Ahlen, Beckum und Hamm nicht mitverkauft, sondern mit langfristigen Verträgen vermietet. Die Standorte Soest, Lippstadt, Rheda-Wiedenbrück und Rietberg würden ebenso mit allen Mitarbeitern übernommen.