Grönemeyer als Referent

Das Direktvertriebsunternehmen LR Health & Beauty schärft seine strategische Positionierung mit einer deutlichen Forcierung des Produktportfolios im Gesundheitsbereich – unter anderem mit Unterstützung eines bekannten Mediziners: Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer .

Hintergrund ist der wachsende Trend der Konsumenten, selbst Verantwortung für das persönliche Wohlbefinden und die eigene Gesundheit übernehmen zu wollen. „Wir beobachten altersübergreifend eine hohe Sensibilität für die Themen körperliche Fitness, ausgewogene Ernährung und individuelle Vorsorge. Diese Faktoren rücken für die Menschen verstärkt in den Fokus und werden als Grundlage für eine hohe Lebensqualität betrachtet“, betont Andreas Friesch , CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR.

Im Zuge dieser Neuausrichtung hat das Unternehmen für medizinische Vorträge Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer als unabhängigen Referenten gewinnen können. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Herr Grönemeyer unseren Vertriebspartnern seine Expertise hinsichtlich gesundheitlicher Trends und Themen rund um eine vitale Lebensweise zur Verfügung stellt“, sagt Andreas Friesch.

Der erste Auftritt von Prof. Dr. Grönemeyer fand am 29. September in Düsseldorf vor rund 4000 Vertriebspartnern statt. Sie begrüßten den renommierten Mediziner, Autor und TV-Moderator mit tosendem Beifall.

Prof. Dr. Grönemeyer gehört zu den bekanntesten Ärzten in Deutschland. Er engagiert sich seit Jahrzehnten für die Prävention und die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde. Als Schriftsteller hat Dietrich Grönemeyer in den vergangenen Jahrzehnten eine zweistellige Anzahl an Bestsellern verfasst. Zu seinen neuesten Veröffentlichungen zählt auch das Buch „Aloe Vera – Die Königin der Pflanzen“, das er zusammen mit seiner Tochter Friederike Grönemeyer verfasst hat und von der Grönemeyer Media GmbH herausgegeben wird. Seit über 17 Jahren zählt die Verarbeitung der Aloe Vera zu den Kernkompetenzen von LR, dabei wird ausschließlich das wertvolle Blattgel verwendet.

Dietrich Grönemeyer, geboren 1952, ist praktizierender Arzt und Professor emeritus für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Witten/Herdecke. Seine eigene Sendung „Dietrich Grönemeyer – Leben ist mehr!“ wird seit 2012 vom ZDF viermal jährlich ausgestrahlt. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen „Mensch bleiben“, „Mein großes Rückenbuch“, „Dein Herz“ und „Der kleine Medicus“.