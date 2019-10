Gut die Hälfte ist geschafft

„Wir haben gut die Hälfte der benötigten Unterschriften.“ Mit dieser Feststellung meldeten sich am Mittwochmorgen die Rathausfreunde zu Wort. Doch ihre Ziele sind weitergesteckt als die 2419, die für das Bürgerbegehren notwendig sind, betonte Hans-Dieter Hanses , Mitglied des Dreigestirns.

Flyer auf Türkisch

Zwar lag der angekündigte Flyer noch nicht in Papierform vor, obwohl er im Internet herunterzuladen ist, aber optisch sind die Gegner der Neubaupläne für ein Stadthaus und Bürgerforum schon gut wahrnehmbar: Mit weißen T-Shirts und Plakaten und dem Slogan „Sanierung statt Neubau“ werben sie für ihr Nein zu einem Abriss der Rathauses. Für ihre Kampagne haben sich die Rathausfreunde auch ein neues Logo von einer Werbeagentur mit der Stadtsilhouette entwickeln lassen, die neben den beiden markanten Kirchtürmen von St. Marien und St. Bartholomäus auch das Minarett der Moschee zeigt. „Wir wollen ganz gezielt auch die muslimischen Gläubigen ansprechen“, unterstrich Alfred Thiemann . Für die große türkische Community wurde der Flyer, der am Freitag in großer Stückzahl ausgeliefert werden soll, auch ins Türkische übersetzt. „Die Flyer sollen in alle Haushalte verteilt werden“, kündigte Silvia Sörensen an. Diese Aufgabe übernähmen 60 Helfer.

Alfred Thiemann ist über die breite Unterstützung für die Rathausfreunde angenehm überrascht. „Unsere Unterschriftenlisten liegen an 60 Standorten im gesamte Stadtgebiet aus“, erklärte er, die Ortsteile Dolberg und Vorhelm eingeschlossen. Zwei Einzelpersonen, die nicht zum Kreis der Rathausfreunde gehörten, sammelten ebenfalls Unterschriften. Intern haben sich die Rathausfreunde den 31. Oktober als Deadline gesetzt, obwohl die Frist offiziell erst am 13. November endet.

Forum mit Prof. Parade

Für den 19. Oktober laden sie zu einem Forum ein, an dem neben Rathaus-Architekt Prof. Christoph Parade auch Dr. Küffner, Fachmann für Bauphysik und Glasfassaden, teilnehmen soll. Bislang hat sich der Bürgermeister noch nicht zurückgemeldet, ob er dafür wie beantragt den Ratssaal zur Verfügung stellt.

Aufklärung erwartet die Gruppe auch auf ihren Hinweis über eine Ungereimtheit bei den angeforderten Gutachten zur Rathaussanierung. So lägen ihr zwei unterschiedliche Versionen ein und desselben Gutachtens vor.