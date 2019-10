Rund 40 Bilder wurden von den Betroffenen selber oder deren Eltern gemalt und geben sehr eindrückliches Zeugnis ihrer Träume, Wünsche und Gedanken. Denn es sind mit Masse junge Menschen, die lebensverkürzend erkrankt sind.

Entstanden sind diese Kunstwerke der besonderen Art an den gemeinsamen Familiennachmittagen im Ambulanten Kinderhospizdienst in Hamm. Der begleitet Familien, in denen ein Kind lebensbedrohlich oder gar lebensverkürzend erkrankt ist. „Zur Zeit werden etwa 30 Betroffene betreut“, sagt Hospiz-Mitarbeiterin Vera Kramer. Zusammen mit Nicole und Ralf Muesmann bereitete sie die Ausstellung in der Bildungsstätte vor. Die ist zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen.

Der Hospizverein begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Erkrankungen wie beispielsweise Mukopolysaccharidose (MPS), Progeria, Tay-Sachs-Syndrom oder andere Stoffwechselerkrankungen verkürzen die Lebenserwartung. Die Kinder, ihre Geschwister und Eltern können ab der Diagnose auf ihrem Lebensweg begleitet werden.