Zunächst gratulierte Berger dem CDU-Ratsherrn Rudolf Jaschka zum 70. Geburtstag, den er just an diesem Tag feiern konnte, und überreichte ihm eine Flasche „Bürgermeistersekt“. Auch ei­­ne weitere Jubilarin kam aus den Reihen der CDU-Fraktion: Deren Geschäftsführerin Barbara Buschkamp gehört fast auf den Tag genau seit 40 Jahren dem Rat der Stadt Ahlen an. Sie erhielt vom Bürgermeister einen Blumenstrauß. Berger sagte, er denke daran, beizeiten wieder einmal eine Sonderratssitzung anzuberaumen, um in angemessenem feierlichen Rahmen langjährige verdiente Mitglieder des Kommunalparlaments zu ehren.

Blumen ließ der Verwaltungschef schließlich auch sprechen, um dem künftigen Geschäftsführer der Stadtwerke Ahlen, Dr. Alfred Kruse , zu dessen einstimmiger Bestätigung durch den Rat zu gratulieren. Kruse, der zum 1. April 2020 die Nachfolge von Hans Jürgen Tröger antreten soll, hatte sich zuvor noch einmal kurz vorgestellt. Er erklärte: „Stadtwerke sind meine Welt.“ Den Ahlener Kommunalpolitikern attestierte der 56-Jährige Weitsicht: „Sie trauen Ihren Stadtwerken etwas zu, geben ihnen Aufgaben in einer breiten Fülle.“ Kruse bedankte sich für das Vertrauen und kündigte an, sich zusammen mit seiner Frau alsbald nach ei­nem „Häuschen“ umzuschauen: „Wir wollen gerne hier in Ahlen ankommen.“

„Herzlich willkommen“, erwiderte die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme und wünschte Kruse „gutes Gelingen“.