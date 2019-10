Bundesverdienstkreuz für Birsen Budumlu

Birsen Budumlu ist seit Mittwochnachmittag Trägerin der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, besser bekannt als Bundesverdienstkreuz. Landrat Dr. Olaf Gericke verlieh ihr die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus in Warendorf.

Der Landrat verdeutlichte in seiner Ansprache, dass das Bundesverdienstkreuz für Menschen gedacht ist, die nicht fragen, was man für sie tun könne, sondern was sie für andere tun können. „Sie haben insbesondere durch Ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im sozialen Bereich sowie in der Integration auszeichnungswürde Verdienste erworben“, ehrte er die neue Medaillenträgerin.

Birsen Budumlu kam im Alter von 24 Jahren als Gastarbeiterin nach Deutschland, 1977 begann sie ihre Tätigkeit als Lehrerin in den Fächern „Muttersprachlicher Unterricht (Türkisch)“ sowie „Islamische Unterweisung in deutscher Sprache“. Selbst in ihrer Freizeit war sie als Vertrauensperson und Beraterin für Bildungs- und Erziehungsfragen für Eltern ansprechbar. Ihr unermüdlicher Einsatz galt insbesondere Müttern mit türkischem Migrationshintergrund, sie half bei familiären Konflikten und bei der Kommunikation mit deutschen Behörden und Systemen.

Außerhalb der Diesterwegschule begleitete Birsen Budumlu diverse schulunabhängige Projekte, seit 1976 engagiert sie sich bei der Awo für Frauen und Eltern. „Aktif im Alter“, Interkulturelles Nachbarschaftscafé, Lunch Club, Vorlesepaten Stadtbücherei, Migranten machen VHS und „Mütterkompass“ sind weitere Projekte, in denen sie sich engagiert.

2013 erhielt Birsen Budumlu für ihr Wirken den zweiten Platz des Integrationspreises der Stadt Ahlen in der Kategorie „Bürgerschaftliches Engagement“. „Die Förderung des Dialogs von Christen und Muslimen ist Ihnen ein besonderes Anliegen“, strich Landrat Dr. Olaf Gericke heraus.

„Das ist eine verdiente Ehrung“, betonte auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Was Birsen Budumlu auszeichne, seien ihre Wärme und Herzlichkeit. Sie ziehe Menschen an und stehe für alle Ahlener, die sich für multikulturelle Arbeit engagieren.

Birsen Budumlu zeigte sich von der Ehrung sichtlich ergriffen. Die Diesterwegschule sei bis zur Pensionierung ihr zweites Zuhause gewesen, blickte sie zurück, sie habe es immer als ihre Aufgabe gesehen, Eltern, Lehrer und Kinder bei Sprachunterschieden zu helfen. „Meine Ansicht ist, dass sich jeder in die Gesellschaft einbringen kann“, verdeutlichte Birsen Budumlu: „Eine demokratische und soziale Gesellschaft funktioniert nur, wenn man sich einbringt.“ Für sie sei es immer wohltuend gewesen, anderen Menschen zu helfen. Die Auszeichnung verstehe sie als Appell, sich weiterhin zu engagieren.