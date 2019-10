In Orange durch 15 Länder

Über 4800 Kilometer haben der Ahlener Peter Frank und sein Freund Uwe Scheunemann aus Minden als Team „Feel-orange“ vom 22. August bis zum 4. September bei der Balkan-Express-Rallye zurückgelegt. Das Besondere: Ihr Auto, ein knallorangener VW-Caddy, war über 20 Jahre alt. Zudem war Navi-Einsatz verboten.

Schon bevor es in Dresden an den Start ging, mussten sich Peter Frank und Uwe Scheunemann ihrer ersten Herausforderung stellen. Der fünfte Gang des Caddys hatte sich nämlich verabschiedet. „Wir mussten das reparieren, was noch geklappt hat“, zeigte sich Peter Frank auch nach der Rallye noch erleichtert.

Uwe Scheunemann und Peter Frank. Foto: Privat

In Dresden angekommen, ergab die Aufstellung der 148 Teams ein imposantes Bild. Mit dem Erhalt des Road­books bekamen die Teams ihre Anlaufpunkte mitgeteilt, die dazwischenliegenden Wegstrecken konnten frei gewählt werden. Bei der „Pre-Start-Party“ lernten die beiden Westfalen drei andere Teams näher kennen, mit denen sie die ersten Tage bis Rumänien zusammenblieben.

Insgesamt 15 Länder durchquerte das „Feel-orange“-Team bis zum Zielort Salzburg. „Ab Rumänien sind wir fast nur Gebirge gefahren“, erzählt Peter Frank. Das habe der 64 PS starke Caddy weggesteckt, auch wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit an einigen Tagen nur bei 35 Stundenkilometer lag: „Es war entschleunigend, nicht mühselig, sondern im Genussbereich“. So bewältigte das Team in den Karpaten Passstraßen in 2050 Metern Höhe.

Navis verboten: Peter Frank hat mit einen Marker einen Großteil der gefahrenen Strecke auf der Straßenkarte eingezeichnet. Foto: Ralf Steinhorst

Die Aufgaben im Roadbook mussten fotografisch als Beleg abgearbeitet werden. Eigentlich waren als Gesamtstrecke 4000 Kilometer geplant, es wurden 4800 Kilometer. „Man verfährt sich schon mal mit Karte und Kompass“, lächelt Peter Frank. Dafür habe das Team landschaftlich herausragende Strecken und nette Menschen kennengelernt. Zum Beispiel im albanischen Tirana, wo sie sich verfahren hatten, dann von Einheimischen auf einen Kaffee eingeladen und schließlich wieder auf die Route zurückgeführt wurden. Oder in Bosnien-Herzegowina, wo sie zu einem Dorffest eingeladen wurden: „Da sind wir sogar in der bosnischen Bildzeitung gelandet.“

Die Übernachtungen haben auch gut geklappt, elf der 13 Nächte hat das Team im Caddy auf Campingplätzen geschlafen. Ohne Pannen erreichte es das Ziel Salzburg. „Ich bin glücklich, diese Tour gefahren zu haben“, bilanziert Peter Frank, der Balkan sei sehr schön und man kenne so wenig davon. Für ihre Charity-Aktion sammelten die Piloten 2500 Euro, die der Stiftung „Achtung! Kinderseele“ zu Gute kommt. Die nächste Rallye ist schon geplant, die „European 5000“ von München über Portugal bis Amsterdam. Dafür suchen Peter Frank und Uwe Scheunemann einen anderen über 20 Jahre alten Oldtimer.