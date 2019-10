Wichtige Arbeit gegen die Vereinzelung von Menschen

In den vergangenen 25 Jahren hat sich das Hugo-Stoffers-Zentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ahlen etabliert. Bei der Geburtstagsfeier am Samstagmorgen waren sich darin alle Redner einig. Doch nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte. Die Feier mit zahlreichen Gästen und Bewohnern fand in einem Zelt statt und so hatte der Vorsitzende des Kuratoriums, Norbert Bing , einen Wunsch: einen Raum für größere Zusammenkünfte. „Das ist ein Herzenswunsch“, so Bing.

Die kleine Feierstunde startete mit Verspätung, da man vergeblich auf einen Vertreter der Stadt Ahlen gewartet hatte. Die noch amtierende Heimleiterin Susanne Seeger begrüßte dann ihre Nachfolgerin Bettina Schäfer, Norbert Bing, den Awo-Ortsvereinsvorsitzenden Alois Steinkamp, den Vorsitzenden der Awo Kreis Warendorf Günter Harms und den Awo-Bezirksvorsitzenden Michael Scheffler.

Im Jahr 1994 wurde das Seniorenzentrum fertiggestellt. „In dem Jahr, als vor 100 Jahren Marie Juchacz die Arbeiterwohlfahrt gegründet hatte“, stellte Susanne Seeger heraus. Sie kündigte an, dass sie noch bis Mitte des Monats ihre Nachfolgerin einarbeiten werde. Ihr besonderer Gruß galt dem Heimbeirat.

Der Bezirksvorsitzende Michael Scheffler gratulierte zum Jubiläum. „Die Arbeiterwohlfahrt will durch Einrichtungen wie das Hugo-Stoffers-Zentrum erreichen, dass die Menschen ihren Lebensabend selbstbestimmt verbringen“, sagte er. Dazu gehörten die vielen Angebote im Haus, aber auch der aufopferungsvolle Einsatz der hauptberuflichen und ehrenamtlichen Kräfte. Ausdrücklich hob er die schlechte Bezahlung in der Pflege hervor und betonte: „Die Awo ist geschlossen gegen diesen Trend!“ Seine Forderung: „Man muss von seinem Beruf leben können.“ Scheffler freute sich aber auch für Ahlen: „Die Menschen fühlen sich wohl in diesem Haus“, befand er.

Die Entwicklung des Hauses zeigte Günter Harms auf. Er blickte auf den Namensgeber, den früheren Bürgermeister und Stadtdirektor, Hugo Stoffers, und bekannte: „Ich hasse die Vereinzelung der Menschen.“ Das Zentrum wirke dagegen. Der frühere Leiter Klaus Kühn dankte besonders seiner Nachfolgerin Susanne Seeger. Am Nachmittag schloss sich ein Herbstfest an.