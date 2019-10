In herbstlichem Schmuck präsentierte sich derweil die Pfarrkirche, in der vom „Li-La-Laune-Chor“ bereits zuvor mit fröhlichen Dankliedern gute Laune verbreitet wurde.

Die Bänke waren gut gefüllt: Die Vorhelmer Gemeinde versammelte sich, um für die Gaben der diesjährigen Ernte zu danken. Grundsätzlich bedanke man sich viel zu selten, erklärte Pastoralreferent Stefan Bagert in seiner Predigt. Nicht nur für die gute Ernte, sondern auch für das lebensnotwendige Wasser, für unseren guten Lebensstandard und viele weitere Dinge solle man stets dankbar sein.

Um das Erntedankfest nicht nur selbst zu feiern, sondern „etwas von der Dankbarkeit auch weiterzugeben“, wie es in der Messe hieß, wurden neben der Kollekte auch Lebensmittel gesammelt, die nach dem Gottesdienst an das Sozial-Kaufhaus „Warenkorb“ des Ahlener Caritasverbands gespendet wurden.

Im Anschluss an den Gottesdienst ging es für die Gläubigen im nahen Pfarrheim an der Ennigerstraße weiter. Die Landfrauen und der Landwirtschaftliche Ortsverband sorgten mit einem großzügigen Buffet für das leibliche Wohl und für die Kinder lagen zahlreiche Mandalas zum Ausmalen bereit. Ortsverbandsvorsitzender Ulrich Averberg griff das Thema der Messe gleich auf – und bedankte sich bei allen helfenden Händen und für das zahlreiche Erscheinen: „Schön, dass so viele von Ihnen den Weg zu uns gefunden haben und wir nicht nur als Bauernclübchen unter uns sind“, sagte Averberg.