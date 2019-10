In Windeseile wurde von den Organisatoren im „Pängel-Anton“ nach einer Ersatzband gesucht und mit „Raebekah & Acoustic Band“ auch eine Formation gefunden. Die Country-Pop-Sängerin Raebekah Burbach ist gebürtige Neuseeländerin und wuchs in Australien auf. Schon früh wurde sie mit Liebe und Begeisterung für Musik angesteckt, denn ihr Vater Michael Roycroft war im Australien der 1980er Jahre ein gefeierter Country-Sänger. Heute lebt Raebekah in den Niederlanden und veröffentlichte Anfang 2018 ihr erstes in Europa aufgenommenes Album. Sie schreibt eigene Songs, die sie im „Pängel“ zusammen mit Peter Schilmöller (Akustikgitarre) und Uli Wentzlaff-Eggebert (Kontrabass) darbieten wird.

Das Ersatzkonzert beginnt ebenfalls am Samstag, 12. Oktober, um 20 Uhr und der Eintritt beträgt zehn Euro. Kartenreservierungen unter Telefon 0 25 28 / 13 75.