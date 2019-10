Ein 43-jähriger Ahlener und seine 36-jährige Frau fuhren in Richtung Beckumer Straße. Auf der Linksabbiegespur zur Beckumer Straße stoppte der 43-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand. So sollte eine dahinerfahrende 31-jährige Ahlenerin mit ihrem Pkw angehalten werden. Anschließend stiegen beide Insassen aus gingen auf die 31-Jährige zu. Als diese am stehenden Pkw vorbeifahren wollte, warf sich die 36-Jährige auf die Motorhaube. Die 31-Jährige bremste ihren Wagen ab; die 36-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Währenddessen hatte der 43-jährige Ahlener mit der Faust auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschlagen, welche dadurch beschädigt wurde. Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den Parteien sind nach bisherigen Erkenntnissen verbale Streitigkeiten der Kinder. Alle Beteiligten erwarten nun Ermittlungsverfahren.