Ahlen -

In der Stadtverwaltung trägt er die Bezeichnung Spielplatz Im Kreuzkamp. Was irreführend ist, weil er nur über einen kleinen Fußweg von der Essenbrede zugänglich ist. Im kommenden Jahr soll der Platz saniert werden und am Montag fragten Markus Beckmann und Annika Neumann von der Jugendförderung Kinder und Erwachsene nach ihren Wünschen zur Neugestaltung.