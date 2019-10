Kollision: Ein 66-jähriger Ahlener befuhr am Dienstagabend die Walstedder Straße in Fahrtrichtung Ahlen. Während eines Überholvorganges stieß er gegen 19.50 Uhr mit einem entgegenkommenden Radlader zusammen, der von einem 45-jährigen Drensteinfurter geführt wurde, so die Polizei. Der 66-Jährige verletzte sich dabei. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungsfahrzeug, einem Rettungswagen und einem Notarztwagen im Einsatz.