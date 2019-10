Das Produktionsteam von „Mavie-Films“ – Sitz in Potsdam – hat die vergangenen Tage intensiv genutzt, um an den Ahlener Drehorten letzte Vorbereitungen zu treffen. Bereits am kommenden Wochenende werden einige Szenen in der Innenstadt aufgenommen.

Bjarne Mädel, bekannt aus „Stromberg“ oder „Der Tatortreiniger“, übernimmt in dem Plot um die Zukunft einer Polizeiwache die Rolle eines Obdachlosen. Weitere Details sollen aber noch nicht verraten werden, wie Drehbuchautor Alexander Schubert vorab im Pressegespräch festhielt. Zu sehen werden die Ahlener in den kommenden Wochen ohnehin genug bekommen. Bis Mitte November soll die gesamte Drehzeit laufen.

In einigen Fällen, das haben die Macher bereits angekündigt, lassen sich Einschränkungen und zeitweilige Absperrungen nicht vermeiden. Sie bitten die Bürger daher für Verständnis, freuen sich aber ebenso über das große Interesse an ihrer Arbeit, das ihnen seit Bekanntwerden des Filmprojekts entgegengebracht worden ist.