Es gibt keinen anderen Verein, der die Erinnerung an die Zechenvergangenheit Ahlens derart lebendig hält, wie der Bergbautraditionsverein. In diesem Jahr feiert der unmittelbar zur Schließung der letzten Schachtanlage der Zeche Westfalen gegründete Verein sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass organisieren die aktiven Mitglieder und Freunde am Samstag, 19. Oktober, ein Geburtstagsfest mit Discjockey, Tanz, alten Kumpels und guter Laune am ehemaligen Schacht 1/2. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr. Weitere Informationen erteilt Mitorganisator Detlef Assmann per E-Mail unter detlefass@gmail.com.