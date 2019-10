Tief verwurzelt im christlichen Glauben

Fast 30 Jahre unterrichtete er die Fächer Englisch und Latein und in Zeiten des Lehrermangels auch Musik. Nach dem Studium in Münster und Würzburg sowie einem Studienaufenthalt in England, dem Referendariat in Wiedenbrück und Münster startete seine Laufbahn am Städtischen Gymnasium im Jahre 1969 als Assessor. 1972 wurde er zum Beamten auf Lebenszeit und 1974 zum Oberstudienrat ernannt. Schon sehr früh wurde er in die curriculare Arbeit der Schule eingebunden. Als Klassenlehrer einer Klasse im Schulversuch mit differenzierten Lerngruppen (die schnellste Gruppe wurde damals „Tempozug“ genannt) hatte er neue Wege zu planen und zu gehen. Im Fach Latein erstellte er ein Curriculum, das anwendbar war auf einen Lateinkurs, der nach Einführung der Mittelstufenreform zum „kleinen“ und „großen“ Latinum führte.

Bei der Erarbeitung der Lehrpläne im Fach Englisch für die differenzierte Oberstufe war er an entscheidender Stelle mitbeteiligt. Seine positiv kritische Einstellung gegenüber Neuerungen in der Schulreform trug erheblich zur Entwicklung des Städtischen Gymnasiums besonders in den 70er Jahren bei. Neben seinen Fächern Englisch und Latein engagierte er sich ebenfalls weit über das Maß des Unterrichtlichen hinaus. Schon kurz nach Eintritt in den Dienst des Städtischen gründete er einen Instrumentalkreis, den er auch später oftmals sogar außerhalb seines Unterrichtsdeputates betreute. Bei Konzerten und anderen musikalischen Aufführungen der Schule wirkte er aufgrund seiner vielfältigen Fähigkeiten im Orchester an verschiedenen Instrumenten und im Chor mit. Bekannt und beliebt waren seine Reisen mit Schülern und Eltern zu Musicals und anderen musikalischen Aufführungen an großen Theatern im Lande.

Das Gleiche gilt für Fahrten und Exkursionen an Kult- und Wohnstätten der alten Römer wie zum Beispiel Trier, Xanten oder Rom. Als engagierter Lateiner nutzte er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel innerhalb und außerhalb des Unterrichts, um seinen Schülern Sprache und Kultur der Lateiner nahezubringen. Mit seiner Begeisterung wirkte er auf Schüler ansteckend. So führte er sie in Zusatzkursen erfolgreich zum Latinum, ohne dass sie regulär Lateinunterricht erhalten hätten. Bis zwei Jahre vor seinem Tod gab er Schülern kostenlos Nachhilfe im Fach Latein.

Mit Huster geht eine Persönlichkeit, bescheiden in ihrer Lebensführung und tief verwurzelt im christlichen Glauben, die mit Leib und Seele Lehrer war. Dabei orientierte Huster sich konsequent und strikt am Unterrichtsstoff und stellte hohe Anforderungen. Manche Schüler hielten ihn für streng, andere für über die Maßen hilfreich und humorvoll, alle lobten, viel bei ihm gelernt zu haben.

Und so sagt das Städtische Gymnasium Bernhard Huster Dank für seinen Einsatz. Die Schule wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Das Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.