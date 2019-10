Einen tristen Anblick bot der große Schaltschrank an der Tönnishäuschener Ortsdurchfahrt noch zu Beginn dieser Woche. Doch damit ist es jetzt vorbei: Der graue Verteiler vor dem Haus Dohle ist nun verziert – mit einem Dohlenmotiv. Künstler der münsterischen Firma „Lackaffen“ haben ihn mit Genehmigung der Telekom in frische Farben getaucht. Auch die Rückseite wurde mitgestaltet. Beeindruckt zeigte sich der Künstler von der Freundlichkeit der Anwohner. „Immer wieder wurde ich angesprochen und für die Arbeit gelobt. Das tut gut“, sagte er. Das habe er anderswo selten erlebt. Eine Nachbarin versorgte den fleißigen „Lackaffen“ sogar mit frischem Kaffee und Keksen. Nun können sich auch auswärtige Passanten, die aufgrund der Großbaustelle am nahen Kreisverkehr verstärkt durchs Kapellendorf fahren, an dem Naturmotiv erfreuen.