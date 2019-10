Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 9.10 und 15.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Waldhausstraße ein. Die Täter durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 96 50, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.