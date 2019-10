Ahlenerin mit 111 Jahren als Komparsin am Set

Ahlen -

Von Christian Wolff

Die Dreharbeiten am Kinofilm „Faking Bullshit“ gingen am Montag auf dem Marktplatz weiter. Mit dabei: die älteste Ahlenerin. Hazno Dülek ist 111 Jahre alt und in einer kurzen Szene als Komparsin zu sehen.