Ein Lkw-Fahrer aus Ahlen wurde am Mittwoch gegen 6.40 Uhr bei einem Zusammenstoß auf der Hauptstraße in Lette schwer verletzt. Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr nach Polizeiangaben die Hauptstraße in Richtung Oelde. In Höhe einer Bäckerei parkte am rechten Fahrbahnrand der Lkw des 56-Jährigen. Der Ahlener stand vermutlich auf der Fahrbahn neben der Fahrertür des Lasters, als er vom Auto des Versmolders erfasst wurde.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Lkw-Fahrer auf den angrenzenden Gehweg und verletzte sich schwer. Der 19-Jährige verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser.

Das Auto des Fahranfängers wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im Wert von etwa 3000 Euro.