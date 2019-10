Retriever Juli kommt an die kurze Leine, sollten beim Gassigehen Eichen am Wegesrand stehen. „Die Gefahr vor Gespinstresten ist einfach zu groß“, sagt Steffen Gerlach – und ist beim Eichenprozessionsspinner, um den es plötzlich so ruhig geworden sei. Seinen letzten Auftrag hatte der Schädlingsbekämpfer vor zwei Wochen. Die Arbeit ist aber noch lange nicht erledigt.