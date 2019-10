Durch Manipulationen an einem Geldausgabeautomaten der Volksbankfiliale an der Rottmannstraße erlangte am 30. August und 1. September ein Unbekannter Bargeld. Der Täter wurde durch die Überwachungskameras aufgenommen. An einem weiteren Automaten eines Geldinstituts an der Gemmericher Straße blieb es nach Polizeiangaben von Donnerstag bei einem Versuch durch den selben Täter. Die Fahnder treten jetzt mit einem Foto an die Öffentlichkeit – und fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.