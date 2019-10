Schlechte Neuigkeiten für all diejenigen, die die Big-Band-Night in der Schuhfabrik besuchen wollten und noch keine Karten haben: Innerhalb von nur 24 Stunden wurde die Veranstaltung über die Homepage der Schuhfabrik ausverkauft. Am Freitag, 15. November ab 19.30 Uhr werden die Big Band der Kreismusikschule Beckum-Warendorf und die Band vom Städtischen Gymnasium ihr aktuelles Programm in der Schuhfabrik an der Königstraße vorstellen. Es gibt auch keine Karten mehr an der Abendkasse.

Die Big-Band-Night ist Teil des Projekts „Musik im Zentrum“ und wird gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Mehr Infos im Internet unter www.schuhfabrik-ahlen.de.