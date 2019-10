Ahlen -

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Gelbe-Funken stand am Freitagabend ohne Zweifel die Kartenverlosung für die große Herrensitzung am 19. Januar und den Westfälischen Galaabend am 11. Januar. Der Galaabend wird gemeinsam mit der KG Nett un Oerndlik gefeiert.