Der Laubcontainer am Standort Parkstraße / Schöneberger Straße passt am Mittwoch – Punkt 11.30 Uhr – noch, dann ist der Müllwagen der Ahlener Umweltbetriebe voll. Die dritte Laubentsorgungsrunde dieses Herbstes hat es in sich. „12 bis 13 Tonnen dürften es bis Dienstschluss sein“, schätzt Kevin Brisbois , Vorarbeiter Straßenreinigung bei den Ahlener Umweltbetrieben. In den beiden Vorwochen seien es acht gewesen.

Der vergangene Freitag hatte es schlagartig gebracht. Mit einem kurzen Sturmintermezzo, das am Mittag für wenige Minuten über Ahlen hinweg zog, Bäume entwurzeln und Äste abbrechen ließ. Begleitet von einem massiven Blätterregen. „Einige Bürger riefen schon bei uns durch, dass Container randvoll seien“, sagt Kevin Brisbois. Möglicherweise werde man ab der nächsten Woche zweimal fahren.

Die Probleme der Fehlbefüllungen der vergangenen Jahre scheinen nicht die dieses Herbstes zu sein. „Es läuft sehr gut“, bilanziert der Koordinator. „Irgendwo war mal ein Müllbeutel drin.“ In der Kolonie könnte es zwar noch besser laufen. Aber es läuft. Immerhin: „Receiver, Fernseher und Co waren noch nicht dazwischen.“ Brisbois führt das auch auf die aktuellen Standort-Korrekturen zurück. Dort, wo es immer wieder zu Fehlbefüllungen kam, steht diesmal kein Container. Dafür em­pfehlen sich die Grünen jetzt an anderer Stelle fürs öffentliche Laub.

Dass der Herbst seinem Höhepunkt zusteuert, ist auch auf dem Recyclinghof zu merken. Ein Großcontainer für die kostenlose Laubannahme ist in diesen Tagen starker Anziehungsmagnet.