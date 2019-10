Kühlschrank und Klima

Der Kühlschrank ist zwar uralt, läuft aber noch prima. Problem: Das Gerät ist höchstwahrscheinlich eine enorme Energieschleuder. Joachim Rölfing , seines Zeichens Energieberater der Verbraucherberatungsstelle im Rathaus, nimmt Kühl- und Gefriergeräte gerne als Beispiel: „Die hat schließlich jeder im Haus.“

Der Energieberater und die Leiterin der Beratungsstelle, Judith Spittler , haben am Donnerstag eingeladen, um auf ihre Herbstaktion aufmerksam zu machen: „(Keine) Zeit für (falsche) Entscheidungen“ lautet das Motto und es dreht sich alles ums Stromsparen.

„Der Klimawandel ist in der Gesellschaft angekommen“, sagt Joachim Rölfing, die Menschen hätten keine Lust mehr aufs Zögern der Politik und wollten selbst ihren Beitrag zur Reduzierung der Erderwärmung leisten. Dazu gehöre auch die Anschaffung stromsparender Haushaltsgeräte, schwenkt der Energieberater wieder zu seinem Lieblingsbeispiel der Kühlschränke. „Die laufen Tag für Tag, Jahr für Jahr“, verdeutlicht er, etwa zehn Prozent der Jahresstromrechnung wanderten in Kälte und Frost. Womöglich noch mehr, wenn im Keller ein alter Partykühlschrank oder eine alte Truhe unbeachtet am Netz hängen.

Wer jetzt überlege, ob nicht eine Neuanschaffung fürs eigene Portemonnaie und fürs Klima besser wäre, der findet an zwei Aktionstagen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – in Bezug auf alle Haushaltsgroßgeräte und in Bezug auf die Energielabel (A+, A++, A+++), die an Kühlgeräten, Wasch- und Spülmaschinen, aber auch Fernsehern für Orientierung sorgen sollen. Joachim Rölfing berät kostenlos am Dienstag, 29. Oktober, und Dienstag, 5. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Beratungsstelle in der ersten Etage des Rathauses. Er bittet um vorherige Anmeldung unter Telefon 9 61 31 05.

Was der Energieberater außerdem empfiehlt: den Stromverbrauch der in Frage stehenden Haushaltsgeräte zu ermitteln. Die Verbraucherberatungsstelle verleiht kostenlos Strommessgeräte, die, so Rölfing, sieben Tage am Stück messen sollten, um einen verlässlichen Wert zu haben.

Abschließend gibt der Energieexperte noch eine kleine Rechnung mit auf den Weg, die zum Nachdenken anregen soll: Ein alter Kühlschrank verbraucht im Jahr etwa 250 Kilowattstunden, ein neuer mit der Effizienzklasse A+++ nur 90: „Das ist eine Einsparung von etwa 80 Kilogramm CO. Und finanziell gesehen von etwa 40 Euro pro Jahr.“