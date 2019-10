Die Freie Wählergemeinschaft spricht von einer Wildgänse-Plage auf der Grünfläche und dem Spielplatz in der Langst. In einem Antrag an die Stadt Ahlen fordert die Fraktion ihre Beendigung. Begründung:

„Die Grünfläche und der Spielplatz in der Langst wurden früher gerne von den Ahlenern zur Freizeitgestaltung und zum Picknicken genutzt. Leider geht das durch die immense Verschmutzung mit Wildgänsekot nicht mehr.

Die FWG Ahlen fordert die Verwaltung auf, ein Konzept zu erarbeiten, dass die Nutzung der Flächen durch die Ahlener wieder ermöglicht wird. Uns ist schon bewusst, dass Einzäunungen bei Flugtieren nichts bringen. Bejagungen und deren abschreckende Wirkung auf die Wildgänse können aber erfolgversprechend sein.“

Die FWG erwartet die Vorstellung eines Konzeptes in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung und öffentliche Einrichtungen, damit schon ab dem Frühjahr Grünfläche und Spielplatz wieder von Familien auch zum Picknicken genutzt werden könnten.