Gaststätte Ostermann schließt

Die Wehmut steht Willi Ostermann ins Gesicht geschrieben. Ab November schließt der 60-Jährige den Ausschank seiner traditionsreichen Gaststätte. Kurz vor dem 130. Geburtstag. „Wir stellen aber nur den Thekenbetrieb ein“, betont Stella Ostermann. Das Hotel bleibe geöffnet.

Das läuft nämlich wie Döpken. „Wir haben derzeit 63 Betten“, erklärt Willi Ostermann. Und damit soll er zumindest im Kreis der größte Hotelbetrieb sein. Den größten Teil der Übernachtungsgäste stellen Monteure. Vor einigen Jahren waren es Schweißer und Ingenieure, die auf der Kraftwerksbaustelle in Uentrop arbeiteten. Mit dem Ende des Kohlezeitalters haben sich die Kraftwerkbauer von Siemens und Alstrom dünn gemacht. Zurzeit wird das Hotel verstärkt von Höffner-Mitarbeitern belegt, die in Rhynern das ehemalige Finke-Möbelhaus auf Vordermann bringen.

Bei so viel Gästen sollte die Kneipe eigentlich florieren. Aber die Firmen arbeiten heute überwiegend mit Leiharbeitern aus dem Ausland, die deutlich weniger Geld in der Tasche haben und jeden Euro sparen, um ihre Familien zu Hause zu unterstützen. Deshalb haben die Ostermanns die Küche schon vor zwei Jahren geschlossen. Jetzt also auch den täglichen Thekenbetrieb. „Wir sitzen hier abends noch mit sechs oder sieben Stammgästen“, bedauert Wirtin Stella Ostermann, und manchmal auch noch mit weniger. Dafür lohne es nicht, jeden Tag die Kneipe zu öffnen.

Was nicht heißt, dass gastronomisch gar nichts mehr läuft. Zu bestimmten Anlässen will der Wirt, der mit Leib und Seele Koch ist, das Lokal weiterhin öffnen, um die Dolberger und die auswärtigen Gäste mit Spezialitäten wie Muscheln, Gänsebraten oder einem zünftigen Grünkohlessen zu verwöhnen. Für Gesellschaften ab 15 Personen bleibt das Haus ohnehin geöffnet, ebenso für die verbliebenen Kegelclubs.

Um den Biergarten tut es auch Stella Ostermann Leid, denn der ist ein echtes Schmuckstück. „Der Biergarten war während des ganzen Sommers geöffnet“, schwärmt Willi Ostermann. Und er sei auch gut besucht gewesen, nicht zuletzt von den Fahrradtouristen, die das Hotel vor allem am Wochenende bevölkern. Aber in den Wintermonaten werde es einfach weniger.

Die Biergläser bleiben in der Gaststätte leer. Ab November wird hier nicht mehr ausgeschenkt. Foto: Peter Schniederjürgen

Auf ihr Frühstück müssen die Hotelgäste künftig nicht verzichten. Und auch der Isenbeck-Brauerei hält Willi Ostermann weiterhin die Treue. Nur für kurze Zeit floss durch die Bierleitung Veltins, nachdem die Isenbecker in Hamm die Segel gestrichen hatten.

Beim Blick zurück wird der Wirt nostalgisch: „Ich bin praktisch in der Kneipe groß geworden.“ Schon als Fünfjähriger habe er mit Hilfe eines Fußbänkchens Bier gezapft und Mutter Mathilde unterstützt. „Das war eine starke Frau“, meint Schwiegertochter Stella anerkennend. Unter anderem, weil sie die erste Frau im Schützenverein Dolberg gewesen sei. Als ihr Mann Wilhelm mit 32 Jahren verstarb, musste sie Mitglied im Schützenverein werden, weil das die Statuten so vorsahen. Und seit jüngster Zeit erinner die Kanone des Artilleriezugs an Mathilde.

Zum Abschied am 1. November wollen es die Wirtsleute mit ihren Gästen noch einmal krachen lassen. Um 11 Uhr laden sie zum Frühschoppen ein. Open end.