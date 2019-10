Erstmals seit einigen Jahren fand das Herbstfest in einem kleineren Rahmen und damit in der Marienbegegnungsstätte statt. Das Oktoberfest nahmen einige Teilnehmerinnen zum Anlass, sich entsprechend in Dirndl zu kleiden.

Ingrid Rehwinkel hatte eine Jahresrückschau vorbereitet, die sie und ihre Führungsteamkollegin Elisabeth Albers vortrugen. Einige Mitglieder hatten das Kabarett der „Wahren Dorf-Frauen“ im vergangenen November besucht. Auch war die kfd-Aktion „ Maria 2.0“ unterstützt worden, die sich für die Aufklärung der Missbrauchsfälle und auch die Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Im März hatte der traditionelle Einkehrtag in der Landvolkshochschule in Freckenhorst auf dem Programm gestanden.

In ihren monatlichen Gemeinschaftsmessen haben die kfd-Frauen für den Kinderschutzbund gesammelt. Im September unternahmen die Frauen eine Mehrtagesfahrt in den Rheingau. Ein Besuch im GOP-Theater in Münster rundete das Jahresprogramm ab.

„Das sind nicht so viele Jubilarinnen in diesem Jahr“, leitete Teamsprecherin Elisabeth Albers die Ehrungen von vier kfd-Mitgliedern ein. Vor 25 Jahren trat Barbara Portmann-Gawer der Frauengemeinschaft bei, ihre goldene Mitgliedschaft über 50 Jahre feierte Maria Northoff. Seit 65 Jahren gehört Elisabeth Dollmann der kfd an. Für 50 Jahre als Mitarbeiterin im Besuchsdienst wurde Klärchen Diekneite geehrt.

Im kommenden Jahr steht eine Mehrtagesreise nach Sassnitz vom 7. bis 11. September auf dem Programm. Anmeldungen nimmt Elisabeth Albers entgegen.