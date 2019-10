Die Bauarbeiten für neue, zukunftsweisende Glasfasertechnik laufen in Dolberg auf Hochtouren. Gleichzeitig finden die Hausbegehungen durch die Stadtwerke Ahlen sowie das Tiefbauunternehmen Hoffmann & Wüstefeld statt.

Unmittelbar danach werden die Hausanschlüsse soweit fertiggestellt, dass nur noch die LWL-Technik installiert werden muss. Derzeit sind über 70 Anschlüsse so vorbereitet. Im Zuge dessen, so die Stadtwerke in einer Pressemitteilung, dürften sich die Dolberger auf den Hauptverteiler für das bevorstehende Glasfasernetz, den sogenannten PoP („Point of Presence“), freuen. Am Donnerstag wurde er am Asternweg unter Aufsicht von Matthias Graf und Jannis Sewing, den Projektverantwortlichen der Stadtwerke, aufgestellt. Dieser Verteiler ist Technikzentrale. Von hier werden unterirdische Unterverteiler mit Glasfaser verbunden. Sie bilden die Knotenpunkte, bündeln die Glasfaserkabel vom PoP und versorgen jeden einzelnen Haushalt. Für die mehr als 400 zu realisierenden Hausanschlüsse werden insgesamt 27 800 Meter Verbundrohr verlegt. Die Tiefbautrassenlänge mit 21 Schächten für die Unterverteiler beträgt insgesamt 12 728 Meter.

Wichtiger Unterschied zum alten Kupfernetz, betonen Stadtwerke und Helinet: „Zwischen PoP und Kundenanschluss liegt eine enorm schnelle und robuste Glasfaserleitung.“ Erst durch sie werde das deutlich höhere Tempo und die stabile ungeteilte Bandbreite möglich, unabhängig davon, wie weit der Kunde vom Hauptverteiler entfernt sei.

Bis zum Sommer 2020 soll das Glasfasernetz in Dolberg komplett ausgebaut sein und die Kunden aufgeschaltet werden. Während der Arbeiten bestehe weiterhin die Möglichkeit, sich anzuschließen, heißt es abschließend.