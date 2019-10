Die WG-Zimmer sind schon alle weg

Noch dominieren weiße Wände in den hellen Zimmern und Wohnungen des Seniorenzentrums Herbert Wolff an der Paul-Gerhardt-Straße 7. Weniger als einen Steinwurf von der gleichnamigen Kirche entfernt, gehen die Ausbauarbeiten in dem Gebäude in die finale Phase. Bereits Anfang November können die ersten Bewohner ihr neues Heim beziehen.

„Wir haben die Einzüge gestaffelt, damit es keine Staus an den Aufzügen gibt“, erklärt Michael Kamp vom AP-Pflegedienst, dass die neuen Mieter nach und nach das Haus beziehen.

Der AP-Pflegedienst betreibt das Haus und die dazugehörige Tagespflege. Das „Gesicht“ und die Leiterin des Seniorenzentrums ist Christiana Reich . Ihr zur Seite steht Andrea Wollenhöfer, die umfängliche Pflegeberatung anbieten wird. Das ist ein wichtiger Punkt der Tagespflege für Senioren, die hier in den weiträumigen Gebäuden Platz finden. „Mit der Tagespflege ist eine Versorgung über den Tag sichergestellt, ohne gleich die gewohnte Umgebung dauerhaft verlassen zu müssen“, erklärt Andrea Wollenhöfer.

Dazu bietet das Haus einen Hol- und Bringdienst an, der mit der Pflegekasse abgerechnet werden kann. Auch in diesem Bereich steht die Beraterin für Details zur Verfügung.

Die Senioren in der Tagespflege werden von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr versorgt. „Das umfasst gemeinsame Aktivitäten wie Kochen oder Handarbeiten“, sagt Hausleiterin Christiana Reich. Gymnastik, Singen, Leserunden, Gesprächskreise, Ausflüge und Spaziergänge, aber auch religiöse Angebote gehören zum abwechslungsreichen und individuell angepassten Programm.

Aus den Wohnungen fällt der Blick ins Grüne – wenn die Gartengestaltung abgeschlossen ist. Foto: Peter Schniederjürgen

Neben der Tagespflege gibt es in dem neuen Seniorenzentrum eine Wohngemeinschaft. „Hier hat der Architekt Matthias Fritzen 20 helle Zimmer für die künftigen Bewohner geschaffen“, freut sich Christiana Reich auf ihr neues Arbeitsumfeld. Die 22 Quadratmeter großen Räume mit Balkon oder Terrasse und jeweils seniorengerechtem Bad sind alle vermietet. Frei sind noch zwei Wohnungen des Betreuten Wohnens. Hier betragen die Wohnungsgrößen zwischen 55 und 75 Quadratmeter. Aus allen Räumen fällt der Blick ins Grüne, auch wenn zurzeit noch intensiv an der Gartengestaltung gearbeitet wird.

„Um einen Eindruck des Hauses zu geben, laden wir alle künftigen Bewohner, Angehörige, Nachbarn und Interessierte am 9. November zum Tag der offenen Tür ein“, kündigt Michael Kamp an. Mit der Nachbarschaft sei das Haus schon durch den Namen eng verbunden. „Unter der Leitung von Herbert Wolff wurden die Kirche, das Pfarrhaus und später ein Gemeindehaus errichtet.“