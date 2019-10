Einmal jährlich zeigt die Pendlerrechnung NRW auf, wohin es die erwerbstätige Bevölkerung treibt, wenn Wohn- und Arbeitsort nicht ein und dasselbe sind.

Das statistische Landesamt IT.NRW hat die Listen für 2018 nun veröffentlicht und dabei auch nach Ahlen geschaut. Wie viele Männer und Frauen fuhren morgens raus, wie viele kamen rein? Wo fuhren sie hin und wo kamen sie her?

Ein Ergebnis vorab: Jeder zweite Berufstätige in Nordrhein-Westfalen, so die Landesstatistiker, pendelte vergangenes Jahr in eine andere Gemeinde. 4,73 Millionen der 9,19 Millionen Erwerbstätigen hatten einen Job außerhalb.

In Ahlen betrug die Einpendlerquote – das ist der Anteil der Einpendler an den Erwerbstätigen am Arbeitsort Ahlen – 44,2 Prozent. In absoluten Zahlen: 22 664 (Einpendler und innerhalb des Kreises bzw. der Gemeinde Pendelnde).

Die Auspendlerquote, also der Anteil der Auspendler an den Erwerbstätigen am Wohnort Ahlen, betrug 51,6 Prozent, das sind 26 140 (Auspendler und innerhalb des Kreises bzw. der Gemeinde Pendelnde).

1810 Berufseinpendler (darunter 738 Frauen) kamen aus Hamm nach Ahlen, 1198 (614 Frauen) aus Beckum und 797 (438 Frauen) aus Münster. Dass zudem Warendorfer, Ennigerloher, Drensteinfurter und Sendenhorster in Ahlen arbeiteten, liegt auf der Hand. Aber auch 212 Männer und Frauen aus Dortmund pendelten vergangenes Jahr für den Job an die Werse.

2411 Ahlener Auspendler (1219 Frauen) fuhren laut Pendlerrechnung zur Arbeit nach Hamm, 1913 (731 Frauen) nach Beckum und 1256 (617 Frauen) nach Münster. Die Liste wird fortgeführt mit Sendenhorst, Warendorf und Ennigerloh.

Und wieder taucht Dortmund auf: 370 erwerbstätige Ahlenerinnen und Ahlener pendelten 2018 nämlich in die Ruhrgebietsmetropole. 245 nahmen den Weg in die entgegengesetzte Richtung: zur Arbeit nach Bielefeld.