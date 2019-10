Die Müllgebühren steigen – um 9,92 bis 9,94 Prozent. Beim Abfallsack sind im nächsten Jahr sogar 11,76 Prozent draufzulegen. Warum, das rechnet die Verwaltungsvorlage für die nächste Sitzung des Betriebsausschusses vor, der am Mittwoch, 6. November, um 17 Uhr im Sitzungssaal II des Rathauses tagt.

Die Ahlener Umweltbetriebe, so heißt es in der Vorlage, haben im Jahr 2016 das komplette Aufgabenspektrum der Abfallentsorgung von der Stadt Ahlen übertragen bekommen. Dazu gehören die Müllabfuhr und der Betrieb des Wertstoffhofes mit der Abfallannahme. Weitere Aufgaben seien die Beseitigung wilder Müllablagerungen und die Leerung von Straßenpapierkörben.

Die umzulegenden Kosten des Jahres 2020 belaufen sich auf 5,269 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr (4 ,757 Millionen Euro) komme es aufgrund diverser Veränderungen in den Ansätzen des Jahres 2020 zu einer Erhöhung der umzulegenden Kosten in Höhe von 512 254 Euro. An dieser Kostenerhöhung hätten die Entsorgungskosten mit einem Plus von 300 000 Euro gegenüber dem Vorjahr einen erheblichen Anteil. Es handele sich hierbei um die Kostenerstattungen an die AWG des Kreises Warendorf für die Entsorgung der anfallende Abfälle.

Die AWG habe für das kommende Jahr ihre Preise deutlich erhöht. Diese Position sei nicht zu nicht beeinflussen. 6,3 Prozent der Steigerung entfallen somit allein auf diese Kostenposition. Leicht ansteigende Personalausgaben sowie die Inbetriebnahme des neuen Bauhofes inklusive Müllumschlaghalle und neuem Wertstoffhof sorgen für weitere Kostensteigerungen.

Die 80-Liter-Tonne erhöht sich laut Vorlag um 10,08 auf 111,70 Euro, die 120-Liter-Tonne um 15,14 auf 167,56 Euro.