Mit Mut an die Mangas

Manga hat eine große Fangemeinde in Deutschland, die japanischen Comics begeistern auch in Ahlen. Deshalb bot Alexandra Völker aus Hamm am Donnerstag nicht zum ersten Mal einen Workshop in der Stadtbücherei an. Zwölf Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren nahmen daran teil.

Alle sitzen um ein großes Tischensemble und hören Alexandra Völker gebannt zu. „Eine Manga-Figur mit Brille ist supercool – die gibt es kaum“, erklärt die Designerin und führt damit in die Feinheiten des Mangazeichnens ein.

Sie selbst reizt das Mangazeichnen, weil sie so Geschichten in ihrer eigenen Fantasy-Welt zeichnen kann. Das geht nicht nur ihr so, die Hälfte der Jugendlichen des Workshops war schon ein paar Mal dabei. Das macht sie zur Stammkundschaft.

„ Das ist eine der schwierigsten Themen, weil es eine 3D-Welt ist. Das ist eine der schwierigsten Themen, weil es eine 3D-Welt ist. “ Alexandra Völker

Als Aufgabe hat sich Alexandra Völker am Donnerstag die Anfertigung einer Pop-Up-Welt, also einer Klappkarte, für den Kurs vorgenommen. Das ist dann mal Arbeiten im 3D-Bereich. So lernen die Jugendlichen, mit mehreren Ebenen umzugehen. „Das ist eine der schwierigsten Themen, weil es eine 3D-Welt ist“, weiß die Hammenserin, dass sie ihren Kursteilnehmern Anspruchsvolles abverlangt. Die nehmen es gelassen.

Workshop in der Stadtbücherei. Foto: Ralf Steinhorst

Zeichnen sollen sie auch Chibi. Chibi? Die kommen im Normalfall in den japanischen Comics eher selten vor, spielen dafür aber in der Werbung eine große Rolle. Denn es sind erwachsene Mangas.

Während die Mangas wohlproportioniert sind, werden Chibis mit großen Köpfen, aber kleinen Körpern gezeichnet. Aber auch für sie gilt, dass sie nach mittelalterlicher Fantasy aussehen sollen. Dazu gehören enge Leggins, ein Schwert und ein Schild. Es gibt in der Mangawelt zwar zahlreiche Haarstile. Eine megagroße Strähne in Form eines Blütenblatts, die ins Gesicht fällt, gehört aber zum Standard. Genauso wie das große Haarvolumen, das die Mangafiguren kennzeichnet. Bei der Haarfarbe darf variiert werden, findet die Kursleiterin: „Habt bei der Farbe Mut. Er kann auch lilafarben sein“.

Am Flip-Chart zeichnet Alexandra Völker bei jedem Schritt vor, auf was es beim Zeichnen der Mangas ankommt. Foto: Ralf Steinhorst

Kaum ist der Tipp ausgesprochen, kommt der nächste hinterher. Beim Ausmalen sollte immer von hell nach dunkel vorgegangen werden. Schwarze Flächen kommen zum Schluss.

Plötzlich setzt Alexandra Völker einen weiteren begeisterten Gesichtsausdruck auf: „Die ist aber süß!“ Das wirkt wie ein Stichwort, denn jetzt gibt’s erst mal eine Runde Süßes aus der Tüte in die Runde. So kann es entspannt in die nächste Arbeitsphase gehen.