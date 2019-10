Action! Würstchenbude fliegt in die Luft

Wumm! „Wow!“ Und weg. „Griffin‘s Wurstcase“ ereilt in der Nacht zum Samstag der Worst Case. Sprengstoff und Sprit besiegeln in Sekundenschnelle das Schicksal einer Schlemmerbude. Dem kon­trollierten Knall setzt der flächendeckende Flammenteppich noch eins nach. „Marvie Film“ hat um 1.51 Uhr seine spektakulärste Szene im Kasten. Ahlens Rathausvorplatz gleicht einem Trümmerfeld. Das war großes Kino im Schatten des Ahlener Cinemas für die Produktion „Faking Bullshit“. Demnächst wird der Streifen hier und auf über 600 weiteren Leinwänden zu sehen sein.

Der elfte Drehtag – er ist Halbzeit und Höhepunkt zugleich. „Der Film nimmt Fahrt auf“, schickt Produzent Eric Sonnenburg einer langen Nacht voraus, die für 17.45 Uhr das Mittagessen gelistet hat und spektakulär enden soll. Es ist der erste Dreh im Dunklen, die Spannung spürbar, die Sicherheitsvorkehrungen sind immens. Der Rathausvorplatz wird zum Sperrbezirk. Später auch die Straße.

Sprengstoff statt Schlemmerplatte

In den nächsten fünf Stunden steht eine Würstchenbude im Scheinwerferlicht, die seit Mittwochmittag auf dem Rathausvorplatz amüsiert – und irritiert. Formvollendet mit den Rundungen einer Bockwurstdose, werkeln Special-Effect-Experten Tage und Nächte an ihr herum. Die Braune im Brötchen für 1,49 Euro: Das macht Appetit. Doch drinnen ist kein Platz für Schlemmerplatte und Senf. FSX-Supervisor füttern den Hohlkörper mit Sprengstoff und Sprit.

Bis Mitternacht sollte alles im Kasten sein, wenn nicht immer wieder dieser eine Satz neu in Szene gesetzt werden müsste. „Checkt ihr das nicht. Wir machen das doch nur für uns!“ Mit Erkan Acar, Sanne Schnapp, Alexander Hörbe und Adrian Topol stehen die vier Hauptakteure vor der Kamera. Aus Sorge um den Fortbestand ihrer Polizeiwache, die sich für den Film im Rathaus unter undichtem Dach eingerichtet hat, greifen die Ordnungshüter zu kriminellen Mitteln. Wasserflaschen fliegen über den Platz, später auch Brandsätze. Sprechen und Werfen – die Übergänge müssen fließend sein. Regisseur Alexander Schubert korrigiert mehrfach: „Bau ihn noch mal sauber“. Den Satz. Und wieder schallt er leidenschaftlich über den Platz. Dann – na endlich: „Super!“ Weitere Szenen folgen. Schuberts Lob motiviert immer wieder neu: „Geil!“ „Yes Mann!“, „Cut, Geil. Sensationell.“

Die Bratwurst hat‘s überstanden

Die Glocken von St. Bartholomäus schlagen weiter, als um 23 Uhr die Westenmauer für den Verkehr dichtgemacht wird. Und auch der Bahnverkehr rauscht durch die Aufnahmen, die mehrfach auf Freigabe warten müssen. Immerhin ist‘s um die vorbeifahrenden Autos mit ihren Bässen, Beats und Beschleunigungen leise. Sanitäter und eine Notärztin sind längst in Position, ebenso die Feuerwehr. Die hat ihre Schläuche ausgerollt. Crew-Mitarbeiter legen den Platz mit Gießkannen, Kanistern und auch Schläuchen feucht. Vor der Stadtbücherei hebt die Großdrohne zu einem weiteren Probeflug ab. Die Spannung schafft es in den frühen Samstag. Zwei Stunden über die Zeit, kommt gegen 1.30 Uhr endlich das Signal: „15 Minuten noch!“ Der Platz wird geräumt, Kameras bleiben allein zurück. Im Sitzungssaal III müssen alle, die das Spektakel durch die Panoramafenster verfolgen wollen, zwei Meter Abstand halten. Scheiben könnten zerspringen. Doch sie halten. Aber die Druckwelle ist zu spüren, als „Griffin‘s Wurstcase“ um 1.51 Uhr in die Luft geht. Das war‘s mit dem Budenzauber.

Jubel unter den Crew-Mitgliedern, während die letzten Trümmerteile noch durch die Luft schweben. Für Minuten bleibt das Schauspiel des Flammenteppichs. Danach liegen nur noch Trümmerteile auf dem Platz. Lediglich einer hat den großen Knall überstanden: die grinsende Bratwurst im Brötchen – aus Pappmaché.