„Ein Stück vom Glück“ – das sprühten am Samstag Kids von zehn bis 15 Jahren auf die Wand zwischen der Eisenbahnüberführung am Bahndamm und der alten Hundhausen-Fabrik. „Sie malen auf, was für sie das Stück vom Glück bedeutet“, sagte Mitinitiatorin Sandy Richter . So entstand unter fachkundiger Anleitung ein vielschichtiges und auch ergreifendes Bild auf der vormals grauen Wand. Motto der bunten Aktion: „Junge Kunst in Ahlen, Graffiti trifft Demokratie“.

„Bis jetzt hatte ich noch nicht viel Kontakt zu Graffiti, aber wir hatten im Büz einen interessanten Workshop zum Thema“, berichtete Teilnehmerin Yüksel Ceyda. Eingeladen zu der Gemeinschaftsaktion hatte der Familien- und Gesundheitstreff des Forums gegen Armut, den Sandy Richter leitet. Mit dabei die Ahlener Präventionskette und in der künstlerischen Leitung Carina Hindsmann vom MuKo, der Musik und Kunstschule in Sendenhorst.

„Im vorangegangen Workshop wurde einiges zum Thema Demokratie erarbeitet und die Grundzüge der Streetart-Graffiti erklärt“, umriss Hindsmann den Tag. Schließlich ging’s geschlossen zur alten Fabrik am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Neben Verpflegung und Getränken wurden die Sprühdosen ausgepackt. Ganz wichtig dabei auch Mundschutz gegen die feinen Farbpartikel. Als erstes bekam die auszumalende Fläche ihren weißen „Grundanstrich“. Darauf sprühten die jungen Künstler die Symbole, die für sie das Glück symbolisieren. Finanziell förderten das Projekt der Awo-Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems, Demokratie Leben, das Bürgerzentrum Schuhfabrik und die Stadt Ahlen.