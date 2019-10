Das nächste Mal mit Hochzeitsmesse

Zwei völlig unterschiedliche Tage erlebte am vergangenen Wochenende die Fachmesse „Bauen Wohnen – Haus & Energie“ in der Ahlener Stadthalle. Das schöne Wetter und die Fußball-Bundesliga trugen ihren Anteil daran, das relativ wenige Besucher am Samstag den Weg in die Halle fanden. Am Sonntag sah dies völlig anders aus. Die Stände wurden zum Teil regelrecht belagert und die Vorträge im Erdgeschoss erfreuten sich eines großen Zuspruchs. Bei den Themen war die Bandbreite groß.

Über „Einbruchschutz“ und „Kriminalität zum Nachteil von Senioren“ informierte Jürgen Gausebeck von der Kreispolizeibehörde . Anschaulich schilderte er die Methoden von Einbrechern und Betrügern, die sich oft als Polizisten ausgeben. Aber auch Informationen über die Brennstoffzelle und flexible sowie erweiterbare Heizsysteme gab es. Von der Verbraucherzentrale sprach Joachim Rölfing zum Thema „Energiesparen im Alltag“.

Die Aussteller deckten dieses Spektrum ab. Einbruchschutz, Wärmedämmung, Heizungssysteme und Frühwarnsysteme bis zur Asbest-Sanierungs-Beratung waren vertreten. Dazu kam noch das Ahlener LVM-Versicherungsbüro Schulze Beerhorst und Immobilienfirmen sowie Trinkwassersysteme und aus Ahlen die Tischlerei „Holz & Bau Isaak“.

Der Veranstalter „SUWA Messen und Veranstaltungen“ hatte am Samstagmorgen zu einem Handwerker-Frühstück eingeladen. Mittags konnte sich an beiden Tagen jeder am Stand der Stadthalle mit Würstchen, Pommes, Eintopf sowie frischen Waffeln stärken. Am Stand der Veranstaltungsfirma gab es für alle Besucher kostenlos Prosecco.

Am Samstagvormittag wunderten sich Besucher über den Zustand des Rathausvorplatzes, der noch von den nächtlichen Dreharbeiten gekennzeichnet war. Von Überschneidungen bei den Aufbauarbeiten berichtet Beate Wiesener vom Messebüro: „Die wollten uns erst nicht durchlassen, dann hat uns der Aufnahmeleiter sogar geholfen.“ Besucher kritisierten die Koordinierung zwischen Stadtverwaltung und Stadthalle.

Die Gäste der Fachmesse suchten in der Regel gezielt das Gespräch mit Ausstellern. So ließ sich Tülay Ipek von Bert van Eden Türsicherheitssysteme erklären. Ein Preisausschreiben mit wertvollen Gewinnen und ein Malwettbewerb für Kinder gehörten ebenfalls zu „BauenWohnen“.

Am Sonntagnachmittag besuchte Bob, der Baumeister, die Messe. Hier war ein Fotoshooting mit der beliebten Figur für Kinder möglich. Außerdem fand mit ihm die Prämierung des Kindermalwettbewerbs und die Auslosung des Gewinnspiels statt.

Veranstalter Alfred Bokelmann war mit der Messe zufrieden und lobte die gute Zusammenarbeit mit Stadthallengeschäftsführer An­dreas Bockholt.

Für das nächste Jahr kündigte Alfred Bokelmann sogar eine Erweiterung der Messe an. „Wir werden im unteren, vielleicht auch oberen Foyer parallel eine Hochzeitsmesse veranstalten.