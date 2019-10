Rare Fotos, Protokollbücher und Urkunden sowie ein selbstgefertigtes Zählwerk vom Volleyball – all das hatte Thorsten Kräutner im Gepäck und übergab es dem Ahlener Sportarchiv zur weiteren Sicherung.

„Bitte nichts wegwerfen“, war das Motto der beiden Sportfreunde, denn alle diese Exponate spiegeln die vielfältige Ahlener Sportgeschichte wider.

Mit einem Familienfest an und in der Friedrich-Ebert-Halle feierte der TV „Einigkeit“ Ahlen Ende August, sein 100-jähriges Bestehen. In diesem Zuge sind viele Devotionalien aus der Vereinshistorie aufgetaucht, die der Nachwelt erhalten werden sollen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass etliche Exponate wert sind, auch einmal in einer Sonderausstellung gezeigt zu werden“, hielt Dieter Massin im Namen des Archivteams fest. Wer ähnlich interessante Dinge abzugeben hat, stößt bei den Verantwortlichen immer auf offene Ohren.