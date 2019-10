Vorausgesetzt, der Betriebsausschuss stimmt der Verwaltungsvorlage in seiner Sitzung am Mittwoch, 6. November (17 Uhr, Sitzungssaal II, Rathaus) zu. In die Kalkulation 2020 wurden unter anderem 115 000 Euro aus den Überdeckungen der Jahre 2016 und 2017 eingerechnet und kostenmindernd berücksichtigt. Es ergeben sich für 2020 um 165 849 Euro höhere Umsatzkorrekturen aus dem Gebührenausgleich, da für 2019 noch eine Unterdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 50 849 Euro zu berücksichtigen war.

Für die Jahre 2021 und 2022 stehen insgesamt noch Gebührenausgleichsverbindlichkeiten in Höhe von 316 500 Euro zur Verfügung. Die gewählte Vorgehensweise solle, wie die Verwaltung in der Vorlage schreibt, eine gewisse Konstanz bei der Kalkulation gewährleisten.

Für Anliegerstraßen bedeutet das im nächsten Jahr für jeden abzurechnenden Meter von 4,38 Euro runter auf 4,13 Euro, für innerörtliche Straßen von 3,90 auf 3,68 Euro und für überörtliche Straßen von 3,41 auf 3,21 Euro. Für die Fußgängerzone mit ihrer wöchentlich sechsmaligen Reinigung reduzieren sich die Gebühren von 26,30 auf 24,79 Euro.