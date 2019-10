Geschenke vom Geburtstagskind

Das Geburtstagskind gibt einen aus. Und nicht nur einen! Das Geburtstagskind ist nämlich die Ahlener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale , die jetzt 30 Jahre alt ist und zu diesem Anlass den Verbrauchern Geschenke macht: Vom 4. bis 15. November gibt es kostenlose Beratungen und Vorträge in Ahlen und in Warendorf.

„Streng genommen“, so Beratungsstellenleiterin Judith Spittler am Montag, „reichen die Anfänge noch weiter zurück.“ Die Stadt habe bereits 1976 in einem Schreiben an die Verbraucherzentrale in Düsseldorf ihr Interesse an Verbraucherberatung in „sporadischen Abständen“ bekundet. Und 1982 sei zum ersten Mal eine mobile Beratung auf dem Glückaufplatz durchgeführt worden. Mobile Beratung – ein Konzept, das heute auch wieder angesagt sei.

Aktuell wie Vieles, was schon bei Einrichtung der Beratungsstelle 1989 und in den Jahren danach Thema war. Der Mitmachaufruf „100 Tage ohne Auto“ Anfang der 90er Jahre zum Beispiel. Beraterin Daniela Kreickmann schmunzelt: „Klimatechnisch haben wir es damals schon geahnt.“

„ Klimatechnisch haben wir es damals schon geahnt. Klimatechnisch haben wir es damals schon geahnt. “ Daniela Kreickmann

Mit der Liberalisierung der Telekommunikation sei Mitte der 90er Jahre ein Thema aufgeploppt, das ebenfalls bis heute ein Dauerbrenner ist. Und wenn‘s ums Bauen und Wohnen geht, kämen die Ratsuchenden seit eh und je mit Nachfragen zu Feuchtigkeit und Schimmel.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger gratuliert den Verbraucherschützern und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Beratungsstelle noch viele Jahre, aber „nicht unbedingt in diesem Rathaus“ weiter so erfolgreich wirkt. Die Beratungsstelle sei das größte Energie- und Finanzsparmodell, das Ahlen habe.

Der stellvertretende Landrat Winfried Kaup erinnert daran, dass der Kreis in den Anfangsjahren der Ahlener Beratungsstelle keine Förderung habe zukommen lassen. Mit der Einrichtung der Zweigstelle in Warendorf 2010 habe sich die Frage nach kreisweiten Aktivitäten nicht mehr gestellt und die Unterstützung sei seitdem selbstverständlich. Auch Kaup wünschte sich eine langjährige, weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale.

Die Aktionswoche zum 30-jährigen Bestehen umfasst in Ahlen Beratungstage zum Strom sparen und Energierecht (Dienstag, 5. November), zur Telekommunikation (Donnerstag, 7. November) und zum Datenschutz und Kaufrecht (Dienstag, 12. November). Ein Vortrag über Altersvorsorge für Frauen läuft am Mittwoch, 6. November, in Kooperation mit der VHS und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ahlen. Am Samstag, 9. November, gibt es Energieberatung am Infostand am Marienplatz und am Freitag, 15. November, einen Infostand der Schlichtungsstelle Nahverkehr im Bahnhof. Nähere Infos, Zeiten und Anmeldung unter Telefon 9 61 31 01 oder www.verbraucherzentrale.nrw.