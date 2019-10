In der vorhergehenden Saison war die Cellistin mit viel Freude und Begeisterung mit den Cellosonaten von Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Lalo, Brahms und Saint-Saëns in den Niederlanden auf Tournee. Aufgrund des großen Erfolgs geht Hanneke Rouw nun zusammen mit den Pianistinnen Anouk de Jong und Sofia Vasheruk nochmals in den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und in Deutschland auf Konzertreise. Sie spielt auf einem deutschen Cello vom Anfang des 20. Jahrhunderts, was von dem „Prins Bernhard Culturfonds“ und der „Stiftung Eigenes Musikinstrument“ ermöglicht wurde.

Sofia Vasheruk spielt seit dem vierten Lebensjahr Klavier und ging bereits mit sechs Jahren auf Konzertreisen durch ganz Europa, mit zwölf Jahren gewann sie den Sonderpreis beim Rubinstein-Klavierwettbewerb in Moskau.

Während ihres Studiums nahm Sofia Vasheruk an internationalen Wettbewerben teil. Darunter der „Queen-Elizabeth-Klavier-Wettbewerb“ in Brüssel. Sie gewann den 3. Preis beim internationalen „Sigmund-Thalberg-Wettbewerb“. Viele weitere Preise folgten. Im „Young Pianist Foundation Competition“ in Holland gewann sie den 3. Preis unter der musikalischen Leitung von Stefan Asbury. Sie spielte Tschaikowsky´s „Piano Konzert Nr 1“.