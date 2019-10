Vorbereitung auf den Grusel

Vom Geisterschloss bis zum beleuchteten Grinse-Kürbis – am Sonntag verwandelte sich der Hof Eckervogt in eine große Kürbisschnitzwerkstatt. Da gab es Kürbisse in allen Formen, Farben und Größen. Die ganz großen orangefarbigen Feldfrüchte eigneten sich dabei am besten zum Bearbeiten. „Sicher an die tausend Besucher kamen über den ganzen Tag verteilt“, schätzte Gastgeberin Jutta Eckervogt am frühen Abend.

Die Haustür schmücken, das soll einmal das Kunstwerk, das Malin und Oliver Heckmann-Tuke und Kathrin Heckmann am Nachmittag erarbeiteten. „Gar nicht so leicht, das Ding auszuhöhlen“, stellte Oliver Heckmann-Tuke beim Basteln fest. Denn das Kürbisfleisch saß fest und trennte sich nicht leicht von der Schale. Später bekam das große Kunstwerk noch sein Gesicht.

Ganz schön anstrengend, das Aushöhlen: Oliver und Malin Heckmann-Tuke mit Kathrin Heckmann, daneben schnitzen Leon und Jennifer Schlenker. Foto: Peter Schniederjürgen

Gleich daneben waren Leon und Jennifer Schlenker aktiv. „Das wird ein Geisterkürbis“, kündigte Leon an. Doch auch hier stand erst noch eine Menge Fruchtfleisch der künstlerischen Vollendung im Weg. „Das kriegen wir gemeinsam locker hin“, war sich Mutter Jennifer sicher.

Der mit Kürbissen üppig dekorierte Hof an der Walstedder Straße bot aber noch weitaus mehr. Trettraktoren und Kettcars warteten auf die jungen Fahrer, im Apfelgarten standen Spielgeräte und mehr zum Spaß der jüngsten Besucher bereit. Nach ausgiebigem Spiel auf dem Hof tat eine Stärkung, mit frischen warmen Waffeln gut. Eine gute Option für Klaus und Claudia Becker mit Enkel Jerome: „Wirklich sehr lecker und frisch diese Waffeln“, war Oma Claudia angetan. Den von Jerome geschnitzten Kürbis hatte Opa Klaus sofort nach Fertigstellung sicher im Kofferraum verpackt. „Wäre doch schade, wenn das kostbare Stück nach so viel Mühe beim Spielen kaputt geht“, sagte er. Denn schließlich soll der Kürbis vor der Haustür über die nächsten Tage seinen Platz finden.

Wirklich lecker: Klaus und Claudia Becker mit Enkel Jerome lassen sich nach dem Schnitzen die Waffeln schmecken. Foto: Peter Schniederjürgen

„Es ist schon eine Menge Arbeit, aber es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie gut es angenommen wird“, freute sich Gastgeberin Jutta Eckervogt über die große Besucherzahl. Sie war überall zugleich und half, wenn etwas nicht klappte. Dazu versorgte die Landwirtin ihre kreativen Gäste auch gern mit Schnitzvorlagen, nach denen die riesigen Früchte gestaltet werden konnten.