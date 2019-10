Seit 2004 ist der bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes Vorlesefest und eine gemeinsame Initiative von „Die Zeit“, Stiftung Lesen sowie der Deutsche-Bahn-Stiftung. Der Aktionstag am Freitag, 15. November, steht unter dem Jahresmotto „Sport und Bewegung“. Die Stadtbücherei und das Städtische Gymnasium planen die gemeinsame Aktion „Lese-Karawane“ für die Klasse fünf des Gymnasiums. Dabei wird den Mädchen und Jungen in verschiedenen „Lese-Oasen“ in der Stadt vorgelesen. Diese sind neben der Volkshochschule auch die Sponsoren des Projekts: das „Cinema“, „Die Spielerei“ und Intersport Arnemann. Dort lesen Klassenpaten der Jahrgangsstufe neun sowie die ehrenamtlichen Vorlesepaten der Stadtbücherei spannende Geschichten vor. Startpunkt der vormittäglichen Karawane ist das Städtische Gymnasium.

Da die Wissenschaft bestätigt, dass ein aufnahmefähiger Geist Bewegung braucht, beginnt der Tag für die Lesereisenden mit kleinen Sportübungen zum Einstimmen. Dabei machen sich die Entdecker klassenweise mit ihren Klassenlehrern auf den Weg zu den Stationen. Eine Verschnaufpause zur Stärkung und zum Austausch findet im Heimatmuseum statt. Die Abschlussveranstaltung gegen 12.30 Uhr in der Stadtbücherei, zu der auch die Sponsoren eingeladen sind, krönt eine Tombola mit vielen Preisen. Der Tag wird für die Schulkinder voller Überraschungen sein und die Vorlesestationen bieten ausgiebige Vorleseabenteuer sowie Spiel und Spaß. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtbücherei, Telefon 5 92 92, und unter www.vorlestag.de.