Von Schulweg bis Sportanlage

In der Reihe der Anträge, die die SPD-Fraktion zur nächsten Ratssitzung am 7. November an den Bürgermeister gerichtet hat, beschäftigen sich drei mit Dolberger Angelegenheiten.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, den vorhandenen Fußweg von der Allee- zur Tulpenstraße zu befestigen und dort Sicherheit herzustellen. Dazu gehörten unter anderem die Installation einer Beleuchtung, die Überarbeitung der Wegedecke und das Beschneiden der Hecken. Der Weg zur Schule führe die Kinder zurzeit über einen unbeleuchteten, schlecht befestigten und nicht einsehbaren Pfad zur Tulpenstraße. Der Durchgang von der Alleestraße zur Tulpenstraße sei aber ein wichtiger kurzer Zubringer für die Grundschulkinder aus dem Wohngebiet „Lange Wand“ zur Lambertischule und werde außerdem allgemein gern als kurze Wegeverbindung vom Dorfkern zu den Wohngebieten genutzt.

In einem weiteren Antrag geht es um den Bau des neuen Feuerwehrgebäudes, bei dem nach Willen der Genossen der vierte bisher nur planerisch vorgesehene Hallenbereich von vornherein mit errichtet werden soll. Ein Fahrzeug mit der Sonderaufgabe „Wasser“ habe aufgrund des aktuell nicht ausreichenden Gebäudebestands der Feuerwehr in Dolberg vom Standort abgezogen werden müssen. Diese Sonderaufgabe „Wasser“ biete dem Ortsteil aber einen besonderen Schutz. Für die Unterbringung dieses Fahrzeugs werde die vierte Fahrzeughalle benötigt.

Und schließlich soll die Verwaltung die Konzeption für eine neue Sportanlage in Dolberg vor dem Beginn der Sommerpause fertigstellen. „Bereits in der letzten Haushaltsberatung wurden 25 000 Euro für die Ersatzplanung der Sportanlage ander Heessener Straße beschlossen und in den Haushaltsplan 2019 eingestellt“, heißt es in der Begründung. Die SPD habe mehrfach eine zeitnahe Umsetzung des Planungsauftrags im Ortsausschuss angemahnt. Inzwischen hätten die vorgesehenen Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2020 verschoben werden müssen.

Die SPD verweist nochmals darauf, dass die Planung über einen „normalen“ Fußballplatz hinausgehe und die Interessen des Schulsports in Dolberg berücksichtigen soll.