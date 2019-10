Coole Typen auf heißen Öfen: Die haben den Dreharbeiten gerade noch gefehlt. Ahlener treten am Dienstag für „Faking Bullshit“ vor die Kameras. Ihre getunten Untersätze sind nicht nur auf dem Marktplatz ein echter Hingucker. Sie dürften es auch sein, wenn sie durch Ahlens Straßen über die Leinwände der Republik heizen.

„Bad Kings Choppers“ tragen sie stolz auf ihren Lederjacken. In ihrer Freizeit und auch im Film. Sie sind Verein, sie sind Werkstatt. Und sie verbindet fernab aller Vorurteile Leidenschaft, wenn es darum geht, ihre Maschinen zu veredeln. Über die Schnittstelle Stadtcafé kamen sie als Komparsen an den Set. „Sie haben eine tragende Rolle in dem Film“, betont Produzent Eric Sonnenburg. Mit ihnen geht die Geschichte der explodierten Würstchenbude weiter. Das Drehbuch macht sie zu Verdächtigen: In einer Rockerkneipe stößt die Polizei auf die Gruppe. Sie soll hinter den Brandsätzen in der Nacht zum Samstag auf dem Rathausvorplatz stecken (wir berichteten).

„Alle Klischees werden bedient“, sagt Sonnenburg. Mit Guido Broscheit stellen ihnen die Filmemacher einen Anwalt zur Seite. Broscheit ist gerade mit „Rony & Klaid“ in den Kinos zu sehen. Auf Sat.1 spielt er den arg gebeutelten Kommissar Markus Schulz. Die Biker werden noch einmal aufsatteln. Die Kameras vorweg, geht es dann kreuz und quer durch Ahlen.

Der kann sich hören und sehen lassen. Foto: Ulrich Gösmann

In den nächsten Tagen wird weniger von den Filmemachern im Stadtgebiet zu sehen sein. Sie ziehen sich ins Rathaus zurück. Die außer Dienst gestellte Etage sieben ist Drehpunkt für jene ominöse Polizeiwache, die mit ihren schrägen Beamten um ihr Überleben kämpft.