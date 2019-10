Nächstes Stadtschützenfest 2021

Die Position des Schriftführers bei der Ar­beitsgemeinschaft der Ahlener Schützenvereine blieb nicht lange unbesetzt. Niklas Wichmann wurde von der Versammlung am Montagabend zum Nachfolger von Rainer Eifler gewählt. Aber auch beim Rückblick auf die Schützenfestsaison war die Stimmung gut.

Eigentlich war die Wahl des Schriftführers erst mit Tagesordnungspunkt sechs angesetzt, der AG-Vorsitzende Dr. Andreas Kirst schob sie in der Gaststätte Bornemann aber kurzerhand an die erste Stelle, damit Niklas Wichmann sein Amt umgehend ausüben konnte. Seit 2012 gehört er dem Schützenverein „Alt- und Neuahlen“ an und ist Mitglied des Offizierscorps. Seit dem 7. Oktober 2010 hatte Rainer Eifler das Amt des Schriftführers inne, legte es aber vor einigen Monaten aus privaten Gründen nieder. „Du hast der AG mit einem Logo ein Gesicht gegeben“, würdigte Dr. Andreas Kirst eine der vielen Verdienste Rainer Eiflers.

Der Rückblick auf das Stadtschützenfest in Dolberg fiel durchweg erfreulich aus. „Es war ein beeindruckendes Bild“, blickte Hans Droste, Vorsitzender des Dolberger Schützenvereins, auf den Umzug durch das Dorf zurück. Das könne man auch auf YouTube sehen.

Die Arbeitsgemeinschaft beschloss anschließend, das nächste Stadtschützenfest für das Jahr 2021 anzusetzen. Die Schützengemeinschaft Ahlen zeigte Interesse, dieses auszurichten. Da der Gemütliche Westen 2026 sein 100-jähriges Bestehen feiert, möchte er dann auch das Stadtschützenfest organisieren. Beschlossen wurde auch, dass der nächste Schützenball am 30. Oktober 2021 in der Stadthalle stattfinden soll. (Terminübersicht siehe Kasten.)

Auch das Stadtpokalschießen ist in diesem Jahr gut gelaufen. „Es hat alles gut funktioniert“, zeigte sich Heinrich Wördemann, Vorsitzender der ausrichtenden Schützenbruderschaft aus Tönnishäuschen, zufrieden. Um die Organisationsabläufe aber noch zu verbessern, schlug er die Entwicklung einer Checkliste vor.

Bemängelt wurde, dass die Teilnehmerzahl mit nur sechs Vereinen nicht zufriedenstellend war und einige Anmeldefristen nicht eingehalten wurden. Das soll verbessert werden.

Am 8. Dezember um 10.30 Uhr werden die erfolgreichen Schützen des diesjährigen Stadtpokalschießens im Hotel Witte in Vorhelm ausgezeichnet.

Erfreut präsentierte der amtierende Stadtschützenkönig Hans Droste die neue, leichtere Tanzkette des Ahlener Stadtschützenkönigs. Die silberne Kette wurde erstmals angefertigt, so dass Hans Droste auch deren erster Träger ist.